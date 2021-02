Biographie

La silhouette de Thomas « Fats » Waller a survécu comme à son oeuvre : l'image du bonhomme avec son chapeau melon, son air jovial et ses gros cigares a fait le tour du monde, sans oublier qu'il fut un fantastique pianiste de la première heure du jazz. Le natif de Harlem (1904), surdoué du clavier, fut un compositeur prolixe dont le répertoire compte environ 700 thèmes parmi lesquels les classiques « Honeysuckle Rose » et « Aint'Misbehavin' ». En solo ou en leader de Fats Waller & His Rhythm, le pianiste cumule les succès pour OKeh, Bluebird ou Victor, tourne en Europe et enregistre sur place une London Suite (1939), crée la comédie musicale Early to Bed (1941) au Carnegie Hall de New York et joue dans le film Stormy Weather en 1943. Le jazzman obèse, boulimique de la vie, s'éteint le 15 décembre 1943, lors d'un périple qui le ramène chez lui. Son oeuvre a considérablement marqué l'histoire du jazz. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015