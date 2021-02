Biographie

Faul & Wad Ad est un duo electro français composé de DJ Maxime et de son ami Camil Meyer. Le duo s'empare en 2013 de la chanson « Baby » du groupe australien Pnau pour en faire un tube dance. Devenu « Changes », le titre est d'abord numéro un en Allemagne et classé dans plusieurs pays du nord de l'Europe avant de finir par être reconnu en France début 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015