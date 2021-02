Biographie

Feargal Sharkey est né à Derry, en Irlande du Nord, le 13 août 1958.Après la séparation, en 1983, du groupe after-punk The Undertones, dont il est le chanteur, il collabore au duo éphémère The Assembly avec l'ex-Depeche Mode et Yazoo Vince Clarke et son acolyte Eric Radcliffe, le temps du tube « Never Never ». Puis il se lance en solo avec plus ou moins de réussite. De ses trois albums Feargal Sharkey (1985), Wish (1988) et Songs from the Mardi Gras (1991), marqués par sa voix chevrotante si particulière, seul le premier, produit par Dave Stewart, retient l'attention.