Biographie

Feder est numéro un en Russie et en Turquie en 2015 avec son titre « Goodbye », sans être issu d'un de ces deux grands pays. Hadrien Federiconi a grandi à Nice (Alpes-Maritimes) et est d'origine corse. Comme un certain The Avener, lui aussi niçois, Feder manie une deep house pleine d'élégance et de trouvailles sonores. Parti s'immerger dans la scène deep house parisienne, il en revient au début de 2014 avec une version proprement époustouflante de « Can't Get Away » de Rodriguez qu'il rebaptise « Sixto » en référence au nom complet du chanteur américain. Durant l'été 2014 sa chanson « Goodbye » avec des vocaux de Lyse, est propulsé en avant par le réseau participatif The Hype Machine. Le morceau devient un phénomène international qui parvient jusqu'en haut des charts russes et turcs, alors qu'il est inconnu en France. L'oubli est réparé début 2015 avec l'entrée de « Goodbye » dans les charts nationaux. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019