Biographie

Né en 1976, Samuel Adebiyi, alias Féfé ou Feniski, est un rappeur et chanteur français apparu sur la scène hexagonale avec la formation de son premier groupe de rap, OFX avant de rejoindre le collectif Saïan Supa Crew, avec lequel il rencontre un succès massif sur la scène hip hop. Depuis 2009, Féfé évolue en solo, livrant une chanson aux saveurs tantôt urbaines, tantôt tropicales dès son premier opus, Jeune à la retraite. Fort de la réussite de l'entreprise, Féfé voit sa notoriété encore confortée par sa version française du titre " Wavin' Flag" de K'Naan à l'occasion du Mondial 2010. Suite à un second effort, Le Charme des premiers jours (2013) et à sa participation au projet Balavoine(s) ("L'Aziza"), Féfé livre en 2017 son troisième album, Mauves. © TiVo