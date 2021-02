Biographie

Feist fait ses débuts dans un groupe punk avant de rejoindre By Divine Right, qui faisait la première partie de Tragically Hip. Elle enregistre son premier album solo, Monarch (Lay Down Your Jeweled Head) en 1999 et fait une tournée avec Peaches. Pas du genre à rester longtemps en place, Feist se joint à Broken Social Scene pour l'enregistrement de You Forgot It in People, avant de sortir son propre album, Let It Die, en mai 2004. Elle sort Open Season (2006)¸ un recueil de remixes, de collaborations et d'autres chansons et commence à travailler sur son prochain album. Enregistré et assemblé en une semaine dans une maison louée près de Paris, The Reminder est sorti dans les bacs en 2007. © MacKenzie Wilson /TiVo