Biographie

Felix Jaehn, né en 1994 à Hambourg, est un DJ et producteur allemand de musique house. Il débute sa carrière en 2010 tout en poursuivant des études musicales à Londres. En 2014, il obtient un succès international en remixant le titre « Cheerleader » de l'artiste jamaïcain OMI, classé numéro un des ventes en France. En 2015, Felix Jaehn remanie la chanson « Ain't Nobody » de Rufus et Chaka Khan, invitant la chanteuse Jasmine Thompson. Le morceau rebaptisé « Ain't Nobody (Loves Me Better) » remporte un franc succès en Europe et se classe numéro un dans son pays. Suivent de multiples collaborations et une dizaine de titres classés, présents dans le premier album I, paru au début de l'année 2018. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019