Biographie

Véritable trésor national à jamais associé à l'île d'Orléans, que dire sur Félix Leclerc qui n'a pas déjà été dit maintes fois? Nombre de ses succès – « Le petit bonheur », « Bozo », « Attends-moi ti-gars », « Moi, mes souliers » – se sont transmis d'une génération à l'autre et sont partie prenante de la culture d'ici. Père des chansonniers québécois, Leclerc a influencé plus d'artistes qu'on ne saurait dire, dont Claude Léveillée, Clémence Desrochers, Raymond Lévesque et Jean-Pierre Ferland. Grand défenseur de la langue française, ses chansons à texte d'une grande poésie ont retentit jusque sur les radios de France, où il a toujours été accueilli à bras ouverts. Signe de son legs important, les prix remis chaque année aux artisans québécois de la musique portent son nom.