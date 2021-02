Biographie

Femi Kuti est le fils et le successeur et Fela Kuti. Saxophoniste comme son père, il perpétue brillamment la tradition afro-beat et délivre un message d'unité et de libération de l'Afrique. Shoki Shoki en 1998 est acclamé par la critique internationale, l'album à travers les remixes de Shoki Remixed montre la modernité des rythme de Femi Kuti. Day By Day sort en octobre 2008 et est le support d'une tournée européenne conséquente. L'album est remixé dans Day by Day - Remixed Volume 1 sorti en 2010. En fin de cette même année sort le véhément Africa for Africa, retour aux sources de l'afrobeat engagé. Désormais porté vers la trompette, Femi Kuti délivre en 2013 son septième album baptisé No Place for My Dream. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015