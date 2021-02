Biographie

Né à Vienne en 1962, l'Autrichien Christian Fennesz, ou Fennesz tout court, perpétue la tradition de l'expérimentation venue des pionniers du krautrock et du rock expérimental. Guitariste féru de sons synthétiques, il collabore avec Ryuichi Sakamoto ou Sparklehorse avant de lancer sa propre carrière. Devenu une référence depuis l'album Hotel Paral.lel paru en 1997, Fennesz croise David Sylvian sur Venice en 2004. C'est en public qu'il enregistre Knoxville en 2010, accompagné de David Daniell et Tony Buck. D'autres collaborations, avec Stefan Goldman ou Fenn O'Berg, suivent entre ses productions personnelles : les albums Szampler (2010) et Bécs (2014). En 2015, Fennesz s'associe au duo italien OZmotic pour le projet AirEffect. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015