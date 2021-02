Biographie

Tout comme Martika, Jennifer Love Hewitt, et Rahsaan Patterson, Stacy "Fergie" Ferguson fait sa première entrée en jouant dans la série télévisée Kids Incorporated quand elle était petite. Née en 1975, elle prête sa voix à l'émission The Charlie Brown and Snoopy Show, ainsi qu'à des publicités, avant de jouer de façon régulière dans Kids Incorporated de 1984 à 1989. Pendant les années 90, Ferguson forme Wild Orchid, un groupe de teen pop qui sort deux albums. Elle rejoint les Black Eyed Peas à temps pour enregistrer Elephunk en 2003 et devient vite une figure centrale du succès du groupe auprès du grand public ("Let's Get It Started," "My Humps"). Elle sort son premier album en solo, The Dutchess, en 2006. © Andy Kellman /TiVo