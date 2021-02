Biographie

Né Willie Maxwell II le 7 juin 1991 à Paterson (New Jersey), le rappeur américain Fetty Wap est d'origine haïtienne. Durant son enfance, le développement d'un glaucome lui fait perdre l'usage de l'oeil gauche. Cette infirmité ne l'empêche pas de chanter dans la chorale de l'église locale et d'apprendre la batterie et le piano. C'est ensuite vers le rap qu'il se tourne avec le groupe Remy Boyz puis en solo. Après plusieurs featurings mineurs en 2014 et la mixtape Up Next, ce fan déclaré de Guci Mane réussit le coup parfait avec le single « Trap Queen ». Sorti en avril 2014, celui-ci se classe n° 2 aux États-Unis et n° 1 du classement rap. En France, il intègre en mai 2015 le top des ventes de singles et se voit remixé par Gradur. Les titres suivants, « 679 », « My Way » et « Again » font de lui le premier rappeur à classer quatre singles successifs dans le Top 10 des ventes de rap. Son premier album sans titre paru en septembre 2015 comprend, outre ces faits de gloire, des featurings avec son acolyte Antonio Shelton alias Monty. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019