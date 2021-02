Biographie

Feu! Chatterton est un quintet parisien qui pratique un rock nourri de slam et de littérature. Une musique énergique empreinte de poésie qui a permis aux jeunes français de se bâtir peu à peu une solide base de fans par l’intermédiaire de ses prestations scéniques remarquables et de ses compositions élégamment soignées. Le nom du groupe est probablement inspiré du personnage d’Alfred de Vigny, Thomas Chatterton, poète maudit qui se suicide car il ne parvient pas à vivre de sa passion. Rien qu’avec leur intitulé, les Feu! Chatterton affirment donc leur amour des vers et de la belle littérature. Le chanteur du groupe, Arthur, commence par développer son art dans les concours de slams parisiens. Sa maitrise de la poésie impressionne notamment deux de ses camarades de classe, Clément et Sébastien (guitaristes et compositeurs), avec lesquels il démarre divers projets musicaux. En 2012, Antoine (basse) puis Raphaël (batterie, percussions) se joignent à eux et complètent la formation. Les cinq musiciens développent peu à peu leur vocabulaire et y incorporent musiques post-rock et électroniques, partageant leur passion commune pour Radiohead et Led Zeppelin, ainsi que pour des artistes plus récents tels que Tame Impala et Mac DeMarco. Une fois la chanson La Mort dans la Pinède terminée, les Feu! Chatterton décident de filmer puis de poster un clip sur Youtube qui attire rapidement l’attention des professionnels et de la presse spécialisée. Le groupe garde tout de même son sang-froid et continue de se concentrer sur la qualité de ses compositions. La rencontre avec Samy Osta est décisive : le producteur (qui a travaillé sur le premier album de La Femme) les aide à peaufiner leur univers et à sortir un premier EP en 2014. Un vif succès est au rendez-vous, tant sur le plan artistique que public. Mais c’est surtout sur scène que les Feu! Chatterton marquent les esprits à travers des prestations qui électrisent à chaque fois les spectateurs. Le groupe remporte ensuite les prix Chorus et Premières Francos 2014 puis le concours Inrocks Lab 2015. Un nouvel EP intitulé Bic Medium est publié à l’occasion du Disquaire Day 2015. Le groupe se rend ensuite à Göteborg pour enregistrer son tant attendu premier album aux côtés de Samy Osta. Le résultat est Ici le Jour (a tout enseveli), à la fois œuvre rock intemporelle et objet littéraire moderne. Le disque est obsédant, palpitant et romantique. © LG/Qobuz