Biographie

FFS est l'union de deux groupes, de deux générations et de deux visions artistiques originales. Les écossais de Franz Ferdinand, groupe de rock créé en 2001 autour d'Alex Kapranos et les californiens de l'excentrique groupe de pop-rock Sparks fondé en 1968 par les inimitables frères Ron et Russell Mael s'associent en 2015 pour sortir un album éponyme notamment porté par le single "Johnny Delusional". © TiVo