Biographie

Quatuor de punk et de garage rock formé à Los Angeles sous la houlette des frères Max et Elvis Kuehn en 2009, FIDLAR connaît un succès de niche depuis le lancement de ses deux premiers EP. En 2013 paraît un un premier album homonyme dans la plus pure tradition du son punk rock estampillé SoCal, suivi deux ans plus tard par Too, produit par Jay Joyce. © ©Copyright Music Story Eva Sauphie 2015