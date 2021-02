Biographie

Fields of the Nephilim fait partie des fers de lance du rock gothique anglais. Ce sous-genre à la fois sombre et épique trouve à partir de 1984 l'un de ses meilleurs représentants avec le groupe de Stevenage (Hertfordshire). Fields of the Nephilim triomphe en 1988 avec The Nephilim, et récidive deux ans après pour Elizium. Fields of the Nephilim marque une longue pause après le live Earth Inferno en 1991. De retour en 1997, Fields of the Nephilim sort Fallen en 2002. Le groupe retrouve de sa superbe avec Mourning Sun en 2005. En mars 2012, le coffret trois CDs Ceromonies offre un regard luxueux sur le parcours d'un groupe à part. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015