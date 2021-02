Biographie

Formation vocale féminine américaine spécialisée dans un R&B contemporain, les Fifth Harmony se forment en 2012 à la faveur de la participation des cinq jeunes femmes au télécrochet X-Factor. Composé de Camila Cabello, Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Michelle Jauregui et Dinah Jane Hansen, le groupe livre plusieurs itérations (acoustique, hispanophone) de son premier maxi Better Together courant 2013 avant de publier son premier album en 2015, Reflection, suivi par 7/27 en 2016. © TiVo