Biographie

Guitariste prodige, Filomena Moretti est une habituée des concours internationaux, cumulant les Premiers Prix entre 1993 et 1996, avant de se produire avec des formations prestigieuses. En 1998, elle entame une carrière discographique et tourne en Italie. La France la découvre lors de grands festivals classiques et sur disque via des enregistrements consacrés à Bach ou Albeniz. Son Intégrale pour Guitare Solo (1999) de Joaquin Rodrigo et le florilège Jeux Interdits & Other Famous Encores (2010) sont de grands succès. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015