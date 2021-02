Biographie

Formés à Birmingham en 1985, les Fine Young Cannibals souhaitaient mêler la soul à des éléments jazzy et reggae pour produire une musique dansante. Après le succès de leur premier simple « Johnny Come Home » (1985), leur deuxième album The Raw And The Cooked (1989), dont sont extraits les tubes « She Drives Me Crazy » et « Good Thing », les a propulsés en tête des hit-parades américains. En 1990, ils sont consacrés meilleur groupe anglais et meilleur album aux Brit Awards. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015