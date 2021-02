Biographie

Formé à Stockholm en 2007 autour des soeurs Johanna et Klara Söderberg, le duo indie folk suédois First Aid Kit se fait remarquer par sa reprise du "Tiger Mountain Peasant Song" des Fleet Foxes en 2008, année de la parution d'un premier maxi, Drunken Trees, suivi par une poignée de singles puis un premier opus en 2010, The Big Black and the Blue. C'est néanmoins son successeur de 2012, The Lion's Roar, qui attire l'attention des critiques et d'un public plus large, faisant du projet l'un des plus en vue dans sa catégorie. Suite à Stay Gold (2014), First Aid Kit continue sa conquête avec un quatrième opus livré en 2018, Ruins, qui obtient notamment en Suisse son troisième numéro un consécutif. © TiVo