Biographie

Fishbone c'est l'habituelle saga des précurseurs mal récompensés. Fishbone commence dès 1979 à se lancer dans une fusion metal funk, avec en plus du punk et du rap, liés par une énergie monstrueuse. Si le groupe est bien accueilli par les critiques et se forge une importante base de fans, il ne réussit pas à transformer cette reconnaissance en ventes. Malgré leur qualité Truth and Soul (1988) et The Reality of My Surroundings (1991) ne transforment pas l'essai. Malgré de nombreux changements de personnel, Fishbone continue d'exister et sort Still Stuck in Your Throat en 2006. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015