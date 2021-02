Biographie

Fito Cabrales, ancien chanteur du groupe espagnol rock Los Platero y Tu, a quitté ce groupe au succès mitigé en 1998 à la recherche de nouvelles sonorités. Cabrales a formé son propre groupe, nommé Fito & Fitipaldis. S'efforçant de synthétiser des éléments aux influences soul, pop, swing, flamenco, Tex-Mex et Latin jazz, Cabrales se réclame de "tout ce qui a une place dans cette musique émotionnelle, "décomplexée". En 2006, le groupe était devenu l’un des artistes les plus populaires, faisant des tournées dans toute l'Espagne et au-delà de ses frontières, dans certains des sites les plus importants en Europe et en sortant une série de singles et d’albums très réussis en Espagne. © Evan C. Gutierrez /TiVo