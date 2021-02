Biographie

Comptant parmi les projets groove metal les plus récompensés de succès des années 2010, la formation américaine Five Finger Death Punch (ou 5FDP) voit le jour à Las Vegas en 2005 autour du guitariste Zoltan Bathory. Baptisé d'après le film d'arts martiaux culte The Five Fingers of Death, le groupe met au point une recette basée sur des riffs puissants et un sens mélodique lui valant la reconnaissance d'un large public dès son premier effort de 2007, The Way of the Fist, premier d'une série d'albums multipliant les disques d'or et de platine au point d'en faire l'un des plus gros vendeurs de la scène metal. En 2020, avec l'album F8 (pour Fate), c'est avec son huitième recueil studio que le gang du Nevada revient, notamment armé du single "Inside Out". © TiVo