Biographie

Tahliah Debrett Barnett alias FKA Twigs a plus d’une corde à son arc ! Chanteuse, productrice, danseuse, compositrice ou encore réalisatrice de clips, l’artiste est pour le moins polyvalente. D’un père jamaïcain et d’une mère danseuse et gymnaste originaire d’Espagne, Tahliah commence sa carrière en tant que danseuse dans les clips de Jessie J. Elle sort son premier EP en 2012 sur Bandcamp puis signe sur le label Young Turks sur lequel elle sort un deuxième EP, Ep 2. La toile s’emballe sur le clip de la chanteuse pour son single de Water Me.Elle impose son style aux sonorités minimalistes mêlant RnB et sons électroniques. Un brin hypnotique et sombre FKA Twigs innove dans un son à la subtilité intimiste qui se mêle un univers visuel original. L'artiste au look sophistiqué sort LP1 en 2012 qui oscille entre électro et R'n'B dans un style unique et aérien.© TDB/QOBUZ