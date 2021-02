Biographie

Flatbush Zombies, ou les Zombies de l’Avenue Flatbush… Meechy Darko, Zombie Juice et Erick « The Architect » Elliot, tous sont originaires du quartier éponyme situé à Brooklyn, dans l’état de New York. C’est durant leurs années au lycée que les trois compères d’origines jamaïcaines se rencontrent et commencent à expérimenter ensemble différentes drogues, en particulier celles ayant des vertus hallucinogènes. En 2012, ils décident de monter leur groupe de rap, faisant référence au fait de se transformer en « zombie » après la prise de drogue.Ils produisent successivement deux mixtapes : la première D.R.U.G.S. (acronyme de « Death of Reincarnation Under God’s Supervision), en 2012, puis BetterOffDEAD en 2013, sur laquelle apparaît notamment Action Bronson sur une piste. Les Zombies s’inscrivent dans le mouvement Beast Coast, mouvance hip hop à tendance underground tout droit venue de Brooklyn (d’autres artistes tels que The Underarchievers ou Joey Bada$$ y participent également). C’est pourquoi il n’est pas rare de voir de les voir s’offrir des featurings, collaborations, qu’elles soient scéniques ou non.Personnages à part entière, les trois artistes se dotent d’une image de prophètes illuminés, narrant leurs aventures à travers les contrées de la drogue et les effets ressentis par cette dernière. Leur rap s’en retrouve alors moins violent, mais plus sombre et spirituel, réincarnation de la croyance hippie populaire durant les années 70 appelée « New Age ».Artistes déjantés reconnus autant pour la qualité de leur musique que pour celle de leur contenu vidéo, ils n’en demeurent pas moins habiles avec la plume lorsqu’il faut dépeindre et critiquer les inégalités sociales et raciales aux Etats-Unis, comme dans leur titre Blacktivist.Avec 3001 : A Laced Odyssey, leur premier album, ils franchissent le cap du studio et offre une alternative aux grands noms du hip hop américain. © AR/Qobuz