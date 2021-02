Biographie

C’est en bidouillant Music 2000 sur sa Playstation 2 dans son salon que Flavien Berger découvre les sons électro. Né en 1987 dans une famille du milieu du cinéma, ce jeune Parisien s’oriente vers une formation de design sonore à l'ENSCI - Les Ateliers et commence ses premières créations. Curieux et inventif, il prend vite plaisir à associer des sons décalés pour créer des paysages uniques. Avec un groupe d’étudiants en art, il monte le collectif Sin et s’installe à Bruxelles. Ensemble ils imaginent des projets vidéo dont Flavien est maitre des bandes originales.En 2014, il publie deux EPs qui dénotent rapidement : Glitter Glaze et Mars Balnéaire. Voilà un personnage étrange et surréaliste. Maître de la modulation électronique et poète générateur de songes, il sort son premier album l’année suivante : Léviathan. Flavien Berger est un amphibien unique qui entraine ici l’auditeur dans un monde aquatique psychédélique et surprenant. Son disque séduisant lui permet de se faire une place dans le monde de l’électro.Trois ans plus tard, c’est sur les méandres du temps et les déplacements spatio-temporels qu’il charme avec son second opus : Contre-temps. Convoité, il multiplie les collaborations et apparait notamment sur l’album Blitz d’Etienne Daho dans le titre Après le blitz. Sa composition Trésor fait aussi l’objet d’un remix par le duo Paradis. Bref, tout le monde s’arrache ce Parisien atypique ! © Anna Coluthe/Qobuz