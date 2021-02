Biographie

Née dans l'État de Washington au milieu des années 2000, la formation indie folk américaine Fleet Foxes livre un premier maxi éponyme en 2006 avant d'exploser en 2008 à la faveur de l'accueil réservé à son second maxi, Sun Giant, préparant l'arrivée d'un acclamé premier album éponyme deux mois plus tard. Fort d'une recette mêlant harmonies vocales, approche viscérale contenue et sophistication pop évoquant un croisement entre les Beach Boys, les Zombies et Fairport Convention, le groupe, encore auréolé de son succès de 2008, revient en 2011 avec Helplessness Blues, second album pour Sub Pop produit par Phil Elk et décrochant une nomination aux Grammy Awards. Ce n'est pourtant que six ans plus tard que les Fleet Foxes livrent Crack Up, attendu troisième opus et premier sur le label Nonesuch. © TiVo