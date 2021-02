Biographie

Chanteuse orignaire de Londres, Flo Morrissey interprète une folk onirique et féérique, la dévoilant comme étant une digne héritière de Joni Mitchell, Karen Dalton ou encore de Vashti Bunyan. Remarquée sur internet grâce à quelques titres mis en ligne, sa sensibilité et sa manière de chanter à la Lana del Rey lui permet de publier son premier album à seulement vingt ans. Flo Morrissey, deuxième d’une fratrie de neuf enfants, grandi à Londres. Elle découvre grâce à son père et son frère des artistes comme Devendra Banhart, Antony and the Johnsons ou encore Jeff et Tim Buckley. Elle développe aussi très tôt une admiration pour Bob Dylan. Elle commence à apprendre la guitare à l’âge de 14 ans et se met très vite à dévoiler ses compositions sur son MySpace. C’est ainsi qu’à 15 ans elle publie Show Me sur internet pour laquelle elle tourne un clip à l’aide d’une caméra Super 8 qu’elle poste ensuite sur Vimeo. Cette vidéo lui permet d’attirer l’attention d’Aram Goldberg, le manager de Devendra Banhart, puis celle de Daniel Glass du label Glassnote Records avec lequel elle signera un contrat.A 17 ans, elle décide de mettre fin à ses études afin de poursuivre une carrière d’auteure/compositrice. Son premier album Tomorrow Will be Beautiful paraît en 2015 et représente le fruit de sa collaboration avec le producteur Noah Georgeson (Devendra Banhart, Joanna Newsom, Cate Le Bon) avec lequel elle a passé deux mois et demi à Los Angeles pour enregistrer le disque. © LG/Qobuz