Biographie

Flo Rida, né en Floride, chose peu surprenante, est un MC qui a tourné, étant adolescent, avec Fresh Kid Ice de 2 Live Crew et commence à sortir sur des mixtapes de haut niveau en 2006, en particulier We the Best de DJ Khaled -- sur "Bitch I'm from Dade County," il apparaît avec des gens tels que Rick Ross, Trick Daddy, Trina, et Dre (de Cool & Dre). Après avoir signé sur Poe Boy, distribué par Atlantic cette année, il enregistre Mail on Sunday, dont la sortie est programmée début décembre 2007. "Low," en collaboration avec T-Pain, est le titre phare de l'album. © Andy Kellman /TiVo