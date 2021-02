Biographie

Fille de la soprano Natalie Choquette, Florence K fera sa marque en chanson, elle aussi, mais dans les domaines du jazz et des musiques du monde (surtout cubaines et brésiliennes), tout en conservant une approche grand public. Souvent accompagnée d'un piano, l'autrice-compositrice-interprète (et animatrice radio à l'occasion!) s'est tout d'abord fait remarquer avec Live au Lion d'or, un album de pièces chantées en français, anglais, portugais et espagnol capté devant pubilc. Puis vient Bossa Blue, en 2006, où on la compare notamment à Bebel Gilberto, référence en bossa nova du Brésil. Au fil des ans et des parutions, l'artiste se distinguera également de ses congénères par sa voix chaleureuse, peu importe son genre de prédilection.