Biographie

Florence Mary Leontine Welch, née en 1986 dans la banlieue sud de Londres, occupe le même territoire musical que d’autres chanteuses anglaises telles que Kate Nash, Amy Whinehouse ou Lily Allen. Prenant un malin plaisir à mixer les genres pour former son propre son, la britannique n’hésite pas à piocher dans le rock, la pop, la soul et les arrangements baroques afin de distiller ses trouvailles dans son unique univers. Après des études au lycée Alleyn de Dulwich (Londres), pendant lesquelles Florence Welch joue dans un groupe punk baptisé The Toxic Cockroaches, la jeune musicienne, fan des White Stripes, se met à composer ses propres chansons. Elle propose ses créations au label Moshi Moshi qui est immédiatement charmé. Managée par le duo de DJs originaires de Camden, les Queens of Noize, et accompagnée par un lineup de musiciens, la chanteuse trouve son nom d’artiste, Florence and the Machine, et publie son premier single en 2008 intitulé Kiss With a Fist. Vient ensuite la sortie de son premier album Lungs, porté par la chanson Dog Days Are Over qui lui vaut du succès aussi bien du côté des critiques que du public. Le disque est republié l’année suivante sous un nouveau format comprenant deux CD et intitulé Between Two Lungs.Florence and the Machine retourne en studio avec le producteur Paul Epworth (Bloc Party, Adele) et commence à travailler sur leur second opus. Le résultat se dévoile en 2011 avec la sortie de Ceremonials dans lequel le groupe réussi à faire évoluer sa musique de brillante manière. L’année suivante, c’est un MTV Unplugged qui voit le jour, contenant une sélection de onze chansons interprété par les artistes dans un petit studio. En 2012 également, Florence Welch annonce devoir prendre une période de repos, mettant en cause des problèmes de voix et de stress causés par incessantes activités du groupe. Le retour se fait en 2015 avec le tant attendu troisième album How Big How Blue How Beautiful© LG/Qobuz