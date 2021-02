Biographie

La musique de Florent Marchet sous des airs légers, se distingue par sa précision. Un travail d’orfèvre, dans lequel rien n’est laissé au hasard. De la production aux arrangements, sa pop est soignée. S’il perpétue une certaine idée de la chanson française, l’originalité et la minutie de la musique de Florent lui évitent de tomber dans les écueils d’un genre trop souvent formaté. Multi instrumentiste, il compose et arrange toutes ses musiques. Né en 1975 dans un univers artistique, il commence le piano dès l’âge de 5 ans.Soutenu dès 2002 par le magasine Les Inrockuptibles, ce n’est qu’en 2004 que sa carrière musicale commence, avec la sortie de son premier album Gargilesse, du nom d’un village où il se promenait quand il était petit et où une partie du disque a été enregistrée. Coup de cœur de l’académie Charles Cros, ce premier effort l’emmènera sur les routes, à la conquête d’un public qui adhèrera rapidement à sa pop habitée.Avec Rio Baril, en 2007, Florent s’aventure sur des terres fictives aux ambiances recherchées et atypiques. Ce concept-album en forme de parodie de France met en exergue l’imagination du chanteur. Il surprend par la profondeur de son songwriting et s’impose définitivement comme un artiste à part. Pour l’occasion, Florent s’entoure d’un orchestre et de quelques personnalités, à l’image de Philippe Katerine et Dominique A. Un an plus tard, il revient avec un nouveau projet conceptuel. Il coécrit avec Arnaud Cathrine un livre, Frère animal et en compose la musique. Adapté sur scène, c’est un nouveau succès commercial et critique pour Florent. Désormais reconnu, et sollicité, il compose pour d’autres, comme pour Elodie Frégé et Axelle Red. En 2010, le très attendu Courchevel arrive dans les bacs. Une fois encore, Florent séduit par ses textes tantôt légers, tantôt empreints d’amertume ou de mélancolie. Imprévisible, il revient un mois après la sortie de l’album avec un EP de chansons de Noël. Un album entier verra le jour dans la foulée. Après divers travaux et collaborations pour la télévision ou encore l’édition, il annonce la sortie de Bambi Galaxy en 2014, nouvel album concept qui s’annonce particulièrement moderne et ambitieux. ©Nicolas Gal