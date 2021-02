Biographie

Florent Mothe est né à Argenteuil, dans le Val d'Oise, le 13 mai 1981. Multi-instrumentiste et leader du groupe de rock Lost Smile, c'est pour ses talents d'interprète qu'il est recruté pour jouer le rôle de Salieri dans la comédie musicale à succès Mozart, l'opéra rock à l'automne 2008. En 2013, il s'émancipe en sortant un premier album intitulé Rock in Chair, puis renoue avec le spectacle itinérant au sein de la troupe de La Légende du Roi Arthur (2014). Le chanteur qui a participé aux albums de Génération Goldman, Paris-Africa et écrit pour Céline Dion intègre le concours télévisé Danse avec les stars en 2016, quelques mois avant la parution de son deuxième album Danser Sous la Pluie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016