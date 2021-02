Biographie

Composé des chanteurs Tyler Hubbard et Brian Kelley, le duo Florida Georgia Line, fondé à Nashville dans le Tennessee en 2010, est devenu grâce à son premier simple, « Cruise », paru en 2012, l'un des noms les plus populaires de la country contemporaine. Le titre téléchargé plus de sept millions de fois obtient un disque de diamant et reste numéro un du classement spécialisé pendant 24 semaines. Pionniers du style « bro-country », qui ouvre le genre à d'autres sonorités rap, electro ou rock, le groupe de Nashville poursuit avec l'EP It'z Just What We Do (2012) et signe avec le label Big Machine pour les albums Here's to the Good Times (2012) et Anything Goes (2014), numéros un country comme les titres « Stay », « This Is How We Roll » avec Luke Bryan, ou « Dirt ». En 2016, le troisième album Dig Your Roots génère un autre numéro un, « H.O.L.Y. », et les collaborations « May We All » avec Tim McGraw et « God, Your Mama, and Me » avec le groupe Backstreet Boys. Après le plébiscite de « Meant to Be », le titre de Bebe Rexha sur lequel le groupe est invité, paraît « Simple » qui annonce la sortie du quatrième album Can't Say I Ain't Country (2019). Deux ans plus tard, en 2021, Brian Kelley annonce son intention de débuter une carrière solo, soutenu dans sa démarche par Tyler Hubbard. Cela n'empêche le duo de fournir un nouvel opus la même année, intitulé Life Rolls On, promu par les deux simples « I Love My Country » et « Long Live ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2021