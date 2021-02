Biographie

Producteur de musique électronique expérimentale, Flying Lotus (né Steven Ellison) descend d'une famille de musiciens puisqu'il est le petit-fils de Marilyn McLeod (co-auteure du "Love Hangover" de Diana Ross) et petit-neveu de la pianiste Alice Coltrane. Il entame sa carrière en produisant des musiques pour la série Adult Swim de Cartoon Network avant de sortir son premier album, 1983, dans l'esprit de Madlib, J Dilla et autres Ammoncontact. Suite au maxi Reset, il est signé chez Warp qui publie son deuxième album en 2008, Los Angeles. Cosmogramma, sa troisième et plus expérimentale collection de travaux sort en 2010, suivie de When the Quiet Comes en 2012. On le retrouve en outre aux manettes de remixes pour les labels Tectonic, Hyperdub, Ghostly International ou Ninja Tune (ce dernier distribuant dès lors son label Brainfeeder). © Marisa Brown /TiVo