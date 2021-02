Biographie

Flyleaf se présente comme un groupe composé de chrétiens qui jouent du rock, et non comme un groupe de rock chrétien. La nuance a beau être ténue, elle existe et signifie que Flyleaf place la musique avant la foi. Va pour un rock altenatif policé, oscillant entre metal et pop rock, comme le pêcheur tiraillé entre paradis et enfer. Flyleaf en 2005 est tout de même n° 1 des ventes du segment rock chrétien, avant que Memento Mori en 2009 ne renouvelle la performance, accrochant au passage une belle huitième place des ventes générales. Échangeant beaucoup avec ses fans, Flyleaf enregistre en 2010 le EP de sept titres Remember to Live , tous plébiscités par leurs aficionados. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015