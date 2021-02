Biographie

Foals est un groupe de rock alternatif originaire d’Oxford en Angleterre connu pour l’énergie dégagée par ses cinq membres et par ses influences diverses allant de la dance et du post-punk à la new wave.Foals est formé à Oxford en Angleterre par les deux amis de longues dates Yannis Philippakis (guitare/chant) et Jack bevan (batterie), ainsi que par le guitariste Jimmy Smith, le chanteur Andrew Mears et le bassiste Walter Gervers. C’est après la sortie du premier single du groupe, Try This on Your Piano, en 2006, qu’Andrew Mears décide de quitter Foals pour se concentrer sur son autre projet, les Youthmovies. Philippakis se voit alors obligé de s’occuper des parties vocales du groupe et en devient donc le chanteur principal. Peu de temps après, Edwin Congreave rejoint Foals en tant que claviériste, malgré le fait qu’il n’ait encore jamais joué de cet instrument et qu’il n’ait encore jamais fait partie d’un groupe. Les cinq musiciens développent peu à peu leur son, faisant des sonorités post-punk/dance leur spécialité. Après de multiples petits concerts locaux, Foals signe chez Transgressive Records, label sur lequel le groupe publie les singles Hummer et Mathlectics en 2007. Grâce à ces deux titres, la popularité de la formation prend de l’ampleur et Foals est invité à New York pour enregistrer son premier album avec l’aide du guitariste de TV on the Radio, Dave Sitek. Malgré des sessions d’enregistrement fructueuses, les Foals ne sont pas satisfaits du mix final et préfère s’en charger eux-mêmes. Le résultat est Antidotes, commercialisé en 2008. Foals revient deux années plus tard avec Total Life Forever, toujours chez Transgressive Records. Le disque assoit la popularité du groupe qui voit quelques-unes de ces chansons apparaitre dans plusieurs séries TV. Le troisième album Holy Fire arrive ensuite en 2013 et présente un groupe gagnant en maturité, peaufinant un intrigant alliage de math rock, de new wave/funk et d’indie rock. Il faudra ensuite attendre deux ans avant que Foals ne fasse son retour discographique. L’album What Went Down sort en 2015 et prouve que la bande à Philippakis a encore de beaux jours devant elle.© LG/Qobuz