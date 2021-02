Biographie

Groupe de rap français central sur la scène marseillaise avec IAM, la Fonky Family est fondée en 1994 par Le Rat Luciano (Christophe Carmona), Sat l'Artificier (Karim Haddouche), Menzo (Mohamed Ali), Don Choa (François Dilhan), Pone (Guilhem Gallart), Fel (Karim Laoubi) et DJ Djel (Djelalli El-Ouzeri). La première partie du groupe suisse Sens Unik marque l'acte de naissance de la Fonky Family, nom trouvé par Le Rat Luciano en référence à la couleur funk donnée aux instrumentaux réalisés par Pone. Dès lors, le groupe se produit inlassablement dans toutes les soirées hip-hop organisées dans la cité phocéenne et se forge son identité musicale, un rap radical et sombre inspiré d'artistes américains comme Mobb Deep ou le Wu-Tang Clan. Adoubés par leurs aînés d'IAM, les rappeurs de la Fonky Family enregistrent avec Akhenaton « Bad Boys de Marseille ». Le single est dévoilé en septembre 1996 et rencontre un vif succès en France, puisqu'il atteint la 13e place du top des ventes. Le chanteur d'IAM pousse plus loin son parrainage en signant le collectif sur son propre label, Côté Obscur, et finance le premier album, Si Dieu Veut… produit par l'Américain Mario Rodriguez, connu pour avoir travaillé avec The Notorious B.I.G. ou Public Enemy. De cet album émergent plusieurs titres, consacrés depuis comme des classiques du rap français : « Sans rémission », « La Furie et la Foi » ou encore « Les Mains sales ». En quelques semaines, le disque se retrouve certifié double disque d'or. Pourtant, la collaboration entre la Fonky Family et son label tourne court. C'est sur Sony Music France que sort le deuxième opus du groupe, Art de Rue. Celui-ci dépasse la performance de son prédécesseur et récolte un disque de platine. Il est suivi par un album en public enregistré sur leurs terres : Live au Dôme de Marseille. La plupart des membres s'accordent du temps pour sortir leurs productions en solo, mais la formation est de retour en 2006 avec Marginale Musique. Soutenu par une grande tournée dans les pays francophones, il sera le dernier album du groupe. En 2007, l'annonce devient officielle : la Fonky Family se sépare. Ce n'est que huit ans plus tard, à l'occasion d'un concert de soutien à Pone, atteint de la maladie de Charcot, que le groupe se réunit à nouveau sur scène. Il se retrouvera également en 2017 lors du festival Marsatac.