Biographie

Fille de la chanteuse de gospel Martha Bass, Fontella Bass montre très tôt des dispositions pour la musique. Elle débute sa carrière en 1961 en devenant la pianiste de Little Milton. Signée par Chess Records en 1964, elle sort d'abord le duo « Don't Mess Up a Good Thing » avec Bobby McClure. Quelques mois plus tard, Fontella Bass connaît le tube de sa vie avec « Rescue Me » qui est numéro un des ventes rhytm 'n' blues. Devenu un tube international, « Rescue Me » s'installe dans la peau d'un classique de la soul. Mariée au trompettiste de jazz Lester Bowie, Fontella Bass stoppe sa carrière en 1972 pour se consacre à sa famille. Malgré un retour tardif dans les années 1990, Fontella Bass reste connue pour le seul et immense « Rescue Me » qui figure sur son Very Best of sorti en 2006. Elle décède à soixante-douze ans le 26 décembre 2012 à St. Louis (Missouri)