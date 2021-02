Biographie

Formés par Dave Grohl, auteur-compositeur-interprète révélé par son rôle de batteur au sein de Nirvana de 1990 au décès de Kurt Cobain en 1994, les Foo Fighters voient le jour à Seattle, livrant un très remarqué premier opus éponyme en 1995, moins d'un an après la parution du MTV Unplugged de Nirvana. Axée sur un mélange post-grunge gorgé aux saveurs hard rock et pop punk, la formule Foo Fighters fait mouche, générant de nombreux hits, de "I'll Stick Around" à "Monkey Wrench" en passant par "Learn to Fly" ou "The Pretender", faisant de Dave Grohl une véritable icone de la scène américaine. Suite à Concrete and Gold, leur neuvième effort studio de 2017, les Foo Fighters reviennent en 2019 avec une série de maxis proposant captations live, versions demo et autres reprises. © TiVo