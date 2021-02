Biographie

Alors que certains groupes rock des années 70 ont eu du mal à passer aux années 80, d’autres ont continué à s'épanouir et ont connu certains de leurs plus gros succès commerciaux : Journey, Styx, REO Speedwagon et surtout Foreigners. Le groupe, dirigé par le guitariste britannique Mick Jones, qui a paru tout d'abord dans des enregistrements de George Harrison et Peter Frampton et qui a été propulsé sous le feux de la rampe par le chanteur ultrapuissant Lou Gramm, associe des éléments rock, R&B et pop dans un style unique cohérent qui a valu au groupe une série de hits pour leurs singles des années 70 et 80, plusieurs albums de platine et une présence quasi constante sur les radios rock classiques. © Greg Prato /TiVo