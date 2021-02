Biographie

Pop malicieuse, refrains entêtants, mélange d’instruments réels et virtuels, production chiadée… Voilà l’ADN de Foster The People ! Créé par le multi instrumentiste Mark Foster, qui a bien failli devenir pilote dans l’US Air Force, le groupe voit le jour en 2009, alors que ses amis Cubbie Fink et Mark Pontius le rejoignent. Le trio se retrouve vite dépassé par les riches compositions de Foster, et la formation ne trouvera sa forme finale que quelques mois plus tard, à l’arrivée de Sean Cimino et Isom Innis. Il ne faudra pas longtemps à Foster The People pour percer. Leur premier album, Torches, connait un succès retentissant, tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Il faut dire que le disque contient deux tubes en puissance : Pumped Up Kicks et Don’t Stop (Color On The Wall). Des morceaux accrocheurs qui offriront au groupe une grande visibilité. En 2014, Supermodel vient confirmer l’originalité et le potentiel fédérateur du groupe.