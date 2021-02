Biographie

Le jeune rappeur montréalais est arrivé sur les scènes avec des grosses broches et une attitude bien à lui qu’il nomme zay (être zen, laisser les choses aller). À l’inverse du rap gangsta américain, la musique de FouKi est du rap gentil, comme il le dit lui-même. Il traite du quotidien, des aléas de la vie, des amis et de ses trips de weed avec légèreté et positivisme. Avant les albums et la signature sur l’influente étiquette rap 7e Ciel Records, il fait des mixtapes avec un ami de longue date, le producteur QuietMike, avec qui il collabore toujours. À la suite de la sortie de l’album ZayZay en 2019, tout le monde se l’arrache pour des collaborations, de Koriass à Ariane Moffatt. Tout ça fait de lui l’un des joueurs les plus importants du rap québ’ de la fin de cette décennie.