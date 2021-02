Biographie

Né à Putney en 1978, le producteur britannique Kieran Hebden évolue au sein du projet Fridge avant d'entamer une carrière solo sous l'alias Four Tet dès 1999, marquant les esprits avec un mélange de sonorités organiques et électroniques séduisant jusqu'au public indie rock. Après avoir exploré les terres downtempo avec les très remarqués Rounds (2003) et Everything Is Static (2005), Hebden élargit ses horizons vers la house ou les tonalités U.K. Garage comme sur Beautiful Rewind (2013), tandis que certains de ses singles comme "Only Human" (2019) deviennent des hits aussi bien dans les clubs que dans les festivals. Très demandé, Hebden produit et collabore en outre avec plusieurs artistes comme le batteur jazz Steve Reid, Thom Yorke (Radiohead) ou le collectif d'improvisation Sunburned Hand of the Man. © TiVo