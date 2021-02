Biographie

Supergroupe de jazz formé en 1990, Fourplay conjugue à ses débuts les talents de Bob James (claviers), Lee Ritenour (guitare), Nathan East (basse) et Harvey Mason (batterie). Numéro un des ventes de disques de jazz pendant trente-trois semaines dès son premier album, Fourplay séduit un large public grâce à une formule accessible de smooth jazz teintée de soul. En 1994, le troisième opus Elixir reste quatre-vingt-dix semaines en tête des classements jazz. Le remplacement de Lee Ritenour par Larry Carlton sur le disque suivant 4 (1998) n'entame pas la dynamique du groupe qui est le premier à jouer au Congrès des États-Unis. Fourplay poursuit sur sa lancée au rythme d'un album bisannuel jusqu'en 2010 qui voit le changement de guitariste sur Let's Touch the Sky avec Chuck Loeb, également de la partie sur Esprit de Four (2012) et Silver (2015).