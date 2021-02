Biographie

Foxy Brown incarne à merveille une des mauvaises filles du rap. Elle dispute cette couronne à Lil' Kim. Son premier album Ill Na Na en 1996 est un des grands classiques du rap au féminin. Elle participe ensuite au super-groupe rap The Firm avec Nas, AZ, Nature et Cormega. Foxy Brown prend la tête des ventes avec Chyna Doll en 1999. Son succès ne se dément pas avec Brooklyn Silence en 2001. Elle connaît ensuite des soucis de label qui conduisent à l'annulation de ll Na Na 2: The Fever en 2003. Foxy Brown revient avec Brooklyn's Don Diva en 2008, mais la pente est toujours dure à monter une seconde fois. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020