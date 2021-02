Biographie

Le duo allemand Fragma composé des frères Dirk et Marco Duderstadt connaît une notoriété internationale avec le hit house « Toca Me » (n°11 en Grande-Bretagne) et sa suite « Toca's Miracle », n°1 en l'an 2000. Il revient en 2008 avec « Memory ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015