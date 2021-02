Biographie

Née à Nantes, France Clidat s'est formée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle reçoit l'enseignement de Lazare-Lévy. Elle en sortira avec toutes les récompenses en piano, musique de chambre, déchiffrage, solfège et esthétique. Elle étudie ensuite avec Emil Gilels et Lelia Gousseau. Si elle a retenu de ses maîtres la rigueur (Lazare-Lévy), la puissance expressive (Gilels) et le refus de la facilité (Gousseau), c'est à elle seule qu'elle doit ce tempérament et ce jeu pianistique exceptionnels. Une fois lauréate du Prix Franz Liszt au Concours International de Budapest en 1956, elle entreprend aussitôt une brillante carrière internationale jalonnée de plus de deux mille sept cents concerts avec les plus grands orchestres et chefs, et de plus de cinquante disques dont sa fameuse intégrale (hors transcriptions et paraphrases) de 26 disques de son compositeur fétiche Liszt - la première jamais enregistrée à cette époque, qu'elle réalisera entre 1968 et 1973 pour la maison de disques française Vega, et qui recevra entre autres le Prix de l'Académie du Disque de Budapest. Un exploit puisqu'elle reste, encore à ce jour, la seule femme à avoir enregistré cette quasi intégrale Liszt. " Je suis entrée au conservatoire de Paris avec Liszt. J'en suis sortie en 1950 avec Liszt. Il a toujours répondu à ce que j'attendais de la musique ", s'enthousiasme celle que le célèbre critique du Figaro, Bernard Gavoty (Clarendon), surnomma "Madame Liszt" et dont il fera l'éloge en ces termes : « Une technique parfaite, la force, le brio, la facilité évidente dans les séquences rapides, une sûreté absolue dans les séquences les plus folles - elle se rit de toutes les difficultés qu'elle maîtrise avec la plus grande facilité. » France Clidat attache beaucoup d'importance à l'enseignement qu'elle transmet à l'Ecole Normale de Musique de Paris et lors de master-classes à travers le monde, en particulier le Japon. Elle est aussi membre du jury de grands concours internationaux (Long-Thibaud à Paris, Liszt-Bartók à Budapest). France Clidat est Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite, Commandeur des Arts et Lettres et Médaille de Vermeil de la Ville de Paris.