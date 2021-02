Biographie

Le hasard fait souvent mal les choses : quelques semaines après avoir perdu l’une de ses voix les plus populaires, la France pleure à nouveau un nom majeur de la chanson. Comme Johnny Hallyday, France Gall, disparue le 7 janvier 2018 à l’âge de 70 ans, prit son envol artistique pendant les années 60 et pour rester sur le devant de la scène durant de nombreuses années. Si elle s’était physiquement éclipsée depuis la fin des années 90, accablée d’abord par la mort prématurée en 1992 de sa moitié, Michel Berger, puis de sa fille de 19 ans en 1997, France Gall avait imposé assez de tubes pour être toujours bien présente spirituellement.Il y eut donc l’avant de ses 20 ans, bercé au son de Ne sois pas si bête, N'écoute pas les idoles, Jazz à gogo, Laisse tomber les filles, Sacré Charlemagne, Poupée de cire poupée de son et autres Sucettes ; des titres qu’elle chanta parfois même en anglais, en allemand, en italien ou en japonais. En 1973, la rencontre avec un certain Michel Berger, qu’elle épouse trois ans plus tard, relance sa carrière. La suite est une enfilade de singles et d’albums vendus à des milliers d’exemplaires… En 2012 alors qu’elle avait pris sa retraite depuis 1997, France Gall sortait de son silence le jour du 20e anniversaire de la mort de Michel Berger pour présenter Résiste, comédie musicale qu’elle cosignait avec Bruck Dawit, et qui rend hommage à l’œuvre de son défunt compagnon. © CM/Qobuz