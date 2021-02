Biographie

Pianiste venu du monde baroque et versé dans la musique contemporaine, Francesco Tristano Schlimé est de ces oiseaux rares, touche-à-tout et inclassables, passant d'une intégrale des concertos de Bach aux compositions de Luciano Berio. Le fondateur du New Bach Players Ensemble (2001) et membre du groupe transgenres Aufgang a notamment publié Not For Piano en 2007 et Idiosynkrasia en 2010. En 2014, c'est avec son homologue Alice Sara Ott qu'il enregistre le récital à quatre mains Scandale. En 2016, il rencontre Derrick May, l'un des pionniers de la techno de Détroit. Ils enregistrent ensemble l'album Surface Tension. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016